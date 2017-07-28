Duru bebeğe kan vermek için sıraya girdiler

Duru bebek için sosyal medya üzerinden yapılan "Duru bebek ve ilik nakli bekleyen tüm hastalar için umut ol" sloganıyla başlatılan kampanyaya kulak veren vatandaşlar Kızılay’ın stantlarına gelerek kan vermek ve uygun donör olmak için sıraya girdiler.



Antakyalı Meriç Gültekin, lösemi hastası Duru bebek için kendisinin de sosyal medya üzerinden kan verilmesi için çağrıda bulunduğunu söyledi. Duru bebek için kan vermeye geldiğini belirten Gültekin, “Böyle bir kampanya için yaklaşık 1 haftadır ben kendimce canlı yayın yaparak yaymaya çalıştık. İnşallah herkes duyarlı olur. Kan bağışında bulunun. Bazı soru işaretleri var insanlarda onu da hiç düşünmesinler. Kızılay’a gelsinler ve mutlaka kan versinler. Allah hiç kimseyi çocuğu ile sınamasın” dedi.

Nihat Yanık adlı vatandaş ise bağışta bulunduğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, herkesin bu konularda duyarlı olmasını istedi.



Duru bebeğin annesi Leyla Reyhan, kızları Duru’yu sekiz aylık iken doktora götürdüklerini ve Adana Acıbadem Hastanesi'nde akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulduğunu kaydetti.



Reyhan, kızı 1 yaşında olmadığı için hastalığın tekrar oluşabileceğini vurgulayarak, “3,5 aydır tedavi oluyoruz. Fakat 1 yaşın altında yakalandığımız için bu hastalığın tekrar nüksetmesi çok yüksek bir olasılık. Hemen bu yüzden acil bir şekilde ilik nakli olmamız gerekiyor. İlik naklinin olması için uygun donörün bulunması gerekiyor. Bu yüzden bir kampanya başlattık. Sadece burada değil tüm Türkiye’de. İyi bir katılım sağlandı, herkes katılmaya çalışıyor bu kampanyaya. Umarım uygun iliği bulabiliriz. Herhangi bir Kızılay merkezinde kan verilebilir bu kan için, uygun donörün bulunması için. Bu şekilde sanırım uygun donörü buluruz ve ilik nakli oluruz” diye konuştu.



Duru’nun babası Ali Reyhan ise bu kampanyanın amacının sadece Duru olmadığını, Duru ve Duru gibi kan ve ilik bekleyen diğer hastalara da umut olabileceğinin altını çizdi.



Ali Reyhan, sosyal medyanın gücüne güvendiklerini kaydederek, “Dün 333 kök hücre ve 105 tane kan örneği verildi sadece Antakya’da ama bir Kızılay kan verme yeri daha var Köprübaşı’nda onun sayısı belli değil. Yani net sayıyı veremeyiz şimdiden” dedi.



Kan grubunun önemli olmadığını belirten yetkililer 18-50 yaş aralığındaki herkesin Kızılay’ın stantlarına kan verebileceğini vurguladılar.

Buğra Güney - Adem Karagöz