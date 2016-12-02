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Duruşma savcısı 'Mavi Marmara' davasının düşürülmesini talep etti

Mavi Marmara baskını sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi ve 3 İsrailli komutan hakkında açılan davada duruşma savcısı, İsrail ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşma savcısı Mavi Marmara davasının düşürülmesini talep etti

02 Aralık 2016 14:29

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de aralarında olduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya haklarında yokluklarında tutuklama kararı verilen sanıklar katılmazken, çok sayıda mağdur şikayetçi ve avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, bir önceki celse istenen Türkiye ve İsrail arasındaki anlaşmanın dosyaya ulaştığını belirterek, “Gelen evrağa göre bu anlaşma, 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş” diyerek, imzalanan anlaşmanın gönderilen Türkçe metnini okudu.
Görüşü sorulan duruşma savcısı Hüseyin Aslan, İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan bu anlaşmanın 9 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve Türkiye’nin yargılama hakkından vazgeçtiğini söyleyerek, “Anlaşmanın 4. maddesi bizim için yargılama koşuludur. Bundan sonra davanın devam etmesi mümkün değildir. Davanın düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.

“Anlaşma yok hükmünde sayılsın”
Savcı Aslan’ın talebinin ardından mağdur avukatlarından Kaya Kartal söz aldı. Avukat Kartal, “Ortada bir anlaşma var. Bu anlaşma davayı tıkamakta. Bizce bu anlaşma yok sayılması gereken bir anlaşmadır. İşgalci İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşma bir ceza davasını düşürmemeli. Gerçek mağdurların hislerini yok sayarak imzalanan anlaşmalar devletler arasında önem arz etse de davayı etkilememeli, anlaşma yok hükmünde sayılmalıdır. Mahkemenizin bu anlaşmayı Anayasa Mahkemesine göndermesi gerekir. Anlaşma evrensel hukuk ilkeleri ve temel hak ile özgürlükleri ihlal etmektedir. 2012’den bu yana mahkemenizde görülen bu davanın siyasi otorite ile ortadan kaldırılması yasalara aykırı. Yargı bağımsızlığı ihlal edilmeye çalışılmaktadır” diyerek anlaşmanın yok sayılmasını ve yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Tüm mağdur avukatları adına söz alan avukat Kartal’ın ardından ara karar oluşturan mahkeme, İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebini reddederek duruşmaya ara verdi. Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.
İddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "mala zarar vermeye azmettirmek", "yağma suçuna azmettirmek", "eziyet suçuna azmettirmek", "haberleşmenin engellenmesine azmettirmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek", "yaralama suçuna azmettirmek" ve "silahla yaralama suçuna azmettirmek"ten toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Başak Akbulut 

 


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