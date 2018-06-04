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Duruşmada bayıltan karar

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezasını duyunca duruşmada bayıldı.

Duruşmada bayıltan karar

04 Haziran 2018 14:52

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ç.Ş. ve avukatı hazır bulundu.
Nisan ayında Kayseri polisinin narkotik operasyonunda yakaladığı ve iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirilen tutuklu kadın sanık Ç.Ş. mahkemede kullanıcı olduğunu belirterek, “Ben kullanıcıyım, polis ekipleri 5 dakika erken gelseydi, uyuşturucuyu aldığımı görürlerdi. Satıcı değilim” dedi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ç.Ş.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi. Karar sonrası sanık Ç.Ş. duruşma salonunda bayıldı. Bir süre yerde baygın kalan kadın, kendisine gelince jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.  

Şeref Kahraman
 

 

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