Düşen Endonezya uçağının kara kutusu bulundu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Sumarta Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere 29 Ekim'de havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesildi. 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebatıyla düşen uçakta sağ kalan olmadı.

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen JT 610 sefer sayılı Lion Air Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kara kutusu bulundu. Geçtiğimiz gün uçağın gövdesine ulaşan Endonezyalı dalgıçların uçağın kara kutusuna da ulaştığı açıklandı. Arama kurtarma gemisinden Endonezya televizyonuna telefonla bağlanan bir dalgıç, “Kazdık ve kara kutuya ulaştık” ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar uçağın sadece küçük parçalarının bulunduğunu söyleyen dalgıçlar, buldukları kara kutunun “uçuş veri kaydedicisi” mi yoksa “kokpit ses kaydedicisi” mi olduğu hakkında bilgi vermedi.