Düşen helikopterle ilgili Başbakan ve TSK'dan flaş açıklama

Başbakan Yıldırım'ın düşürülen helikopterle ilgili yaptığı açıklamanın ardından TSK'dan da açıklama geldi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.