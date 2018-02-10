Diğer
Kategoriler

Düşen helikopterle ilgili Başbakan ve TSK'dan flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, “Atak helikopterimiz düştü, iki askerimiz şehit oldu. Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok” dedi.

Düşen helikopterle ilgili Başbakan ve TSKdan flaş açıklama

10 Şubat 2018 15:54

Başbakan Yıldırım'ın düşürülen helikopterle ilgili yaptığı açıklamanın ardından TSK'dan da açıklama geldi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır" 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.  

Düşen helikopterin ardından bölge bombardımana alındı Düşen helikopterin ardından bölge bombardımana alındı

Erdoğan: Bir helikopterimiz düşürüldü Erdoğan: 'Bir helikopterimiz düşürüldü'

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç