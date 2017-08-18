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Düşen İHA'daki mühimmatın patlamaması faciayı önledi

Adana'da 520 nüfuslu bir mahallede bulunan tarlaya düşen Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait tank savar insansız hava aracının (İHA) mühimmatının patlamaması, olası faciaların önüne geçti. ABD'li kaza kırım ekibi yoğun güvenlik önlemi altında mühimmatı bölgeden aldı.

Düşen İHAdaki mühimmatın patlamaması faciayı önledi

18 Ağustos 2017 11:02

Dün gece geç saatlerde ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nden havalanan tank savar insansız hava aracı (İHA) henüz bilinmeyen bir nedenle Ceyhan ilçesindeki Çokçapınar Mahallesi'nde yerleşim alanının hemen yakınındaki bir soya tarlasına düştü. Kazada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. 

İHA'nın düştüğü yer güvenlik şeridiyle kapatıldıktan sonra Türk ve ABD'li yetkililer incelemelerde bulundu. Jandarma da bölgeye ulaşılabilecek tüm yolları kapattı.

Askeri kaynakların ifadesine göre tank savar İHA'da bulunan mühimmatın patlamaması, 520 nüfuslu mahallede olası faciaların önüne geçti.

Sabah saatlerinde ABD'li kaza kırım ekibi enkaz üzerinde incelemelerde bulunarak yoğun güvenlik önlemi içerisinde mühimmatları güvenli bir araca yerleştirdi.
Enkazın ilerleyen saatlerde tamamen tarladan kaldırılması bekleniyor. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 


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