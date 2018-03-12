Düşen jette işadamı Orhan Coşkun’un kızı da öldü

Özel uçağın BAE’nin Şarika şehrinden İstanbul’a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3’ü mürettebat 8’i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Uçağın Başaran Holding’in sahibi, Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi. Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

Düşen uçakta Bursa"lı iş adamı Orhan Çoşkun"un kızı, Zeynep Çoşkun"unda yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Hakan Gönül