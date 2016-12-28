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Düşen Rus uçağının ikinci kara kutusu bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düşen Rus uçağının ikinci kara kutusunun da bulunduğunu duyurdu.

Düşen Rus uçağının ikinci kara kutusu bulundu

28 Aralık 2016 14:37

Pazar günü, Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Karadeniz açıklarında 92 kişinin cansız bedenine ulaşmak için sürdürülen geniş çaplı arama çalışmaları kapsamında uçağın ilk kara kutusu dün bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı yürütülen çalışmalar kapsamında ikinci kara kutunun da bulunduğunu duyurdu. Bakanlık kaza bölgesinde yapılan çalışmalarda şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirerek, 239 parçanın bulunduğu ifade etti.
200’ü dalgıç olan 3 bin 600 kişinin geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalara insansız hava araçları ve deniz altılar da eşlik ediyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmalar yürütüyor. 

Etiketler: rus uçağı


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