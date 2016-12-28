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Düşen Rus uçağının ilk kayıtları!

Karadeniz’de düşen Rus askeri uçağın kara kutusunda elde edilen ilk veriler ortaya çıktı.

Düşen Rus uçağının ilk kayıtları!

28 Aralık 2016 12:03

Suriye’nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya’nın Soçi kentinden hareket ettikten sonra düşen Rus uçağına ait kara kutudaki ilk verilere açıklandı. Rus haber sitesi Life.Ru’da açıklanan konuşmalarda ilk olarak panik ve şaşkınlık ifadeleri yer alıyor. Pilot ile yardımcısı arasında geçen konuşmalar net bir şekilde anlaşılmazken, kayıtların ilk dakikalarında beklenmeyen bir acil durumun yaşandığı görülüyor. Kayıtlarda yer alan konuşmalar şu şekilde:

- Hız..300 (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan (Anlaşılmıyor)

- Anlaşılmıyor

- Eyvah
(Keskin bir sinyal duyuluyor)

- Kaptan küfrediyor.

- Yükseklikölçer

- Biz (Anlaşılmıyor)
(yere yaklaşıldığına dair tehlikeli güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Anlaşılmıyor

- Kaptan düşüyoruz

Kaydın sonu. 

Etiketler: rus uçağı


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