Düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı dün düşmüştü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada yapılan arama çalışmalarının tamamlandığını duyuruldu. Açıklamada, “Tüm arama kurtarma işlerine son verildi" ifadeleri kullanıldı.

Çalışmalar sırasında bulunan yolculara ait küçük parçalar adli tıbba gönderildi. Arama kurtarma sırasında uçağın kara kutusu da bulundu. Uçakta bulunan yolcuların ailelerine ise 17 bin dolar yardım yapılacağı kaydedildi. Öte yandan kaza sırasında ölenler arasında Azerbaycanlı iş adamının olduğu da açıklandı.

An-148 uçağı içinde 65 yolcu 6 mürettebatı ile Moskova’dan Orsk şehrine uçuş yapıyordu. Kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.