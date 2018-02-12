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Düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu

Dün Moskova’dan kalkış yapan ve 71 kişi ile düşen yolcu uçağına ait kara kutusunun bulunduğu bildirildi.

Düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu

12 Şubat 2018 14:12

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı dün düşmüştü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada yapılan arama çalışmalarının tamamlandığını duyuruldu. Açıklamada, “Tüm arama kurtarma işlerine son verildi" ifadeleri kullanıldı.
Çalışmalar sırasında bulunan yolculara ait küçük parçalar adli tıbba gönderildi. Arama kurtarma sırasında uçağın kara kutusu da bulundu. Uçakta bulunan yolcuların ailelerine ise 17 bin dolar yardım yapılacağı kaydedildi. Öte yandan kaza sırasında ölenler arasında Azerbaycanlı iş adamının olduğu da açıklandı.
An-148 uçağı içinde 65 yolcu 6 mürettebatı ile Moskova’dan Orsk şehrine uçuş yapıyordu. Kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı. 

 

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