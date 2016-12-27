Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Düşen Rusya uçağının kara kutusu bulundu

Düşen Rusya uçağının kara kutusu bulundu

Suriye’de gitmek üzere Rusya’nın Soçi kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen ve enkazı Karadeniz’de bulunan Rus askeri uçağın ilk kara kutusu bulundu.


27 Aralık 2016 10:46

Pazar günü, Suriye’nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Karadeniz açıklarında 92 kişinin cansız bedenine ulaşmak için sürdürülen geniş çaplı arama çalışma kapsamında uçağın ilk kara kutusu bulundu. Uçağın kabinin altında bulunan kara kutu kısa süre sonra su yüzüne çıkarılacak. Moskova’ya gönderilecek kara kutunun Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli yetkililer tarafından incelenecek. Ayrıca, uçağın kuyruk kısmında bulunan iki kara kutunun henüz tespit edilemezken, çalışmalar sırasında daha fazla cansız bedene de ulaşıldı. Uçağın motoruna yabancı bir cismin girmesinin yanı sıra pilot hatası ya da teknik bir sorun ihtimali üzerinde duruluyor.
Enkazı Karadeniz’de bulunan uçak, aralarında gazeteciler, askerler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 yolcuyu taşıyordu. Kazanın ardından Rusya’da bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç