Düşen terliği almak isterken boğuldu

Olay, Çuğun Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle piknik yapmaya giden A.Ö., baraj kıyısında oynarken suya terliğini düşüren çocuğunun terliğini almak için suya girdi. A.Ö.’nün su yüzeyinde görülmemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında A.Ö.’nün cesedine ulaşıldı.

Baraj kenarında yapılan ilk incelemenin ardından A.Ö.’nün cesedi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enderhan Öz

