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Düşen terliği almak isterken boğuldu

Ailesiyle piknik yapmaya giden bir kişi iddiaya göre baraj gölüne düşen terliği almak isterken boğularak can verdi.

Düşen terliği almak isterken boğuldu

07 Ağustos 2017 00:36

 Olay, Çuğun Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle piknik yapmaya giden A.Ö., baraj kıyısında oynarken suya terliğini düşüren çocuğunun terliğini almak için suya girdi. A.Ö.’nün su yüzeyinde görülmemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında A.Ö.’nün cesedine ulaşıldı. 

Baraj kenarında yapılan ilk incelemenin ardından A.Ö.’nün cesedi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Enderhan Öz
 


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