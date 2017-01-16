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Düşen uçağın ateşi Bursa’yı yaktı

Kırgızistan’da düşen kargo uçağının ateşi Bursa’yı yaktı. Başkent Bişkek'te düşen ACT Havayolları'nın kargo uçağında hayatını kaybeden kaptan pilot emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı’nın Bursa’nın Yenişehir İlçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Düşen uçağın ateşi Bursayı yaktı

16 Ocak 2017 11:21

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Bişkek Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada düşen uçakta kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca hayatını kaybetti.
Kaptan pilot Emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı’nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Ankara’dan bir yetkilinin arayıp acı haberi duyurduğu aile bir anda yıkıldı. 47 yaşındaki Emekli Albay Dirancı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu İstanbul’da oturduğu Yenişehir İlçesi Yenigün Mahallesinde anne - babasının ikamet ettiği öğrenildi. 

Fatih Ak 
 


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