Düşen uçağın pilotu 27 kilometre uzaklıkta bulundu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının biri sabah saat 07.50 civarında düştü. Gaziantep’ten havalanan iki eğitim uçağından biri henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü.

Uçağın düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan uçağı söndürdü.

Olay yerinde kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından polis ekipleri uçağın enkazının bulunduğu yerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son 6 saatlik uçuş

Gaziantep’ten iki eğitim uçağının birlikte hareket ettiği, tek motorlu 4 kişilik uçakta Mehmet Önal’ın olduğu öğrenildi. Kazayı fark eden diğer uçağın Gaziantep’e döndüğü ifade edildi.

Uçak düşmeden önce fırlatma ile uçaktan atlayan pilot Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düştü. Uçaktan fırlatılan pilotun cansız bedeni uçak enkazının yaklaşık 27 kilometre uzağında parçalanmış halde bulundu. Kursiyer pilotun cenazesinin bulunduğu tabut jandarma ekipleri tarafından taşındı. Pilotun cenazesinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

38 saatlik uçuşunu tamamlamak için uçan kursiyer pilot Mehmet Önal’ın (40) kursunu tamamlamak için son 6 saatlik uçuş eğitimi alması gerektiği öğrenildi. Altı saatlik uçuşun ardından pilot sertifikasını alacak olan Mehmet Önal’ın düşme anını gören köylü vatandaşlar olayı anlattı.

Görgü tanıkları olay anını anlattı

Ömer Özhan isimli görgü şahidi olay ile ilgili, “Biz pamuk sulaması yapıyorduk, uçak geçti. Arkasından iki sefer beyaz duman attı. Ondan sonra uçaktan paket halinde bir şey düştüğünü gördüm. Ondan sonra düştü” dedi.

Olayı gören Bülent Yılmaz, “Tanker dolduruyordum ben, yukarıdan nokta şeklinde geliyordu. Aşağı indikçe insan olduğunu fark ettim. Zaten olay 30 saniye sonra bitti. Gittim baktım ki insan. Gidip baktım sonra da jandarmaya haber verdim” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Arslantaş - Ramazan Kuyu