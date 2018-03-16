Diğer
Kategoriler

Düşen uçakta hayatını kaybeden Zeynep Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Düşen uçakta hayatını kaybeden Zeynep Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

16 Mart 2018 14:51

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Burcu Urfalı, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

Uçakta bulunanlardan Bursalı iş adamı Orhan Coşkun’un kızı 28 yaşındaki Zeynep Coşkun için cuma namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çok sayıda iş adamı ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreninde Coşkun ailesi, basın mensuplarının görüntü almasını istemedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Coşkun, Görükle Aile Kabristanı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Arda Efe ile nişanlı olan Zeynep Coşkun, 12 Mayıs'taki düğünleri için hazırlık yapıyordu. Coşkun’un ölümünün ardından ailelerin bu mutluluğu da acıya dönüştü.  

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: iran, Zeynep Coşkun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç