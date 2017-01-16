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Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen ACT Havayolları'nın kargo uçağındaki mürettebatın kimlikleri belli oldu.

Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi

16 Ocak 2017 09:45
Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi - Tıkla İzle

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Bişkek Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada düşen uçakta kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca hayatını kaybetti.

2009 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türkiye'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan'da görev yapan bir Türk subaydan övgü ile bahsetmiş, o subayın emekli Tuğgeneral Kazım Öndül olduğu ortaya çıkmıştı. 

Tuncer Cengiz
 


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