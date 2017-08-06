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'Düşersin' uyarılarını dinlemedi hayatından oldu

Karabük'ten Antalya'ya tatile gelen 16 yaşındaki genç, Karaalioğlu Parkı’nda bulunan falezlerden düşerek hayatını kaybetti.

Düşersin uyarılarını dinlemedi hayatından oldu

06 Ağustos 2017 09:21

Olay, Muratpaşa ilçesinde yer alan Karaalioğlu Parkı falezlerinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, Karabük’ten Antalya’ya yakınlarının yanına yaz tatili için geldi. Akşam saatlerinde gezmek ve eğlenmek için yakınlarıyla birlikte Karaalioğlu Parkı’na gelen Abdullah Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra falezler kenarından denizi izledi. İddiaya göre Ölmez’e falezlerde bulunan bazı vatandaşlar ‘Düşersin’ uyarısında bulunmasına rağmen Ölmez, falezler kıyısında bulunan bir ağacın yanına gitmeye çalışırken bir anda dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü.

“Cansız bedeni Zodyak botla Yat Limanı’na getirildi”

Ölmez’in düştüğünü gören yakınları ve falezlerde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler falezlerden Ölmez’e ulaşamayınca deniz polisinden yardım istedi. 16 yaşındaki gencin düştüğü noktadaki falezlerin kıyısına yönlendirilen deniz polisleri Ölmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. 16 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni deniz polisi tarafından Zodyak bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ölmez’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Akalan


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