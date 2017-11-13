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Düşman İşgalinden Kurtuluşa mehteranlı kutlama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Düşman İşgali'nden kurtuluşun 97. yıl dönümü kutlamalarında lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı konser verdi.

Düşman İşgalinden Kurtuluşa mehteranlı kutlama

13 Kasım 2017 13:41

İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından ise öğrenciler şiirler okudu. Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan mehteran takımının konseri ve halk oyunları ekibi gösterileri yoğun ilgi gördü. Kutlama programı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bando takımının verdiği mini konserin ardından sona erdi.

Törene, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, 106’ncı Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İslahiye Belediye Başkan yardımcıları İzzet Aytekin, Ergün Mideoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı. 

Bekir Şentürk

 

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