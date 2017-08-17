Düşük maaşla çalışmak işsiz olmaktan daha stresli

Çağın en büyük sorunlarından işsizlik, maddi olduğu kadar insanları ruhsal olarak da etkiliyor. Ancak iş bulmak bu sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada düşük maaşlı ve düzensiz şekilde çalışmanın işsiz kalmaktan daha stresli olduğunu ortaya çıkarttı. Manchester Üniversitesinden bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, 'maaşım düşük ama en azından bir işim var' anlayışının ruh sağlığı açısından daha zararlı olduğunu gösterdi.

116 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada işsiz ve az maaşlı çalışanlar ile düzenli ve daha iyi maaşlı çalışanların ruh yapıları karşılaştırıldı. Düşük maaşlı ve düzensiz iş bulanların, iş bulmadan öncesine kıyasla daha stresli oldukları tespit edildi. Daha düzenli ve maaşı yüksek iş bulan katılımcıların ise ruhsal sağlıklarının gelişme gösterdiği görüldü. Araştırmayı yürüten bilim insanları, işverenlerin maaşlarda düzeltmeler yaparak ve daha esnek saat politikası uygulayarak, çalışanların stres yükünü azaltabileceğini belirtti.

İdris Altun