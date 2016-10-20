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Düşün Taşın Derneği'nin Kitap Okuma Günleri başlıyor

Düşün Taşın Derneği'nin efsane etkinliği Kitap Okuma Günleri 22 Ekim 2016 Cumartesi başlıyor.

Düşün Taşın Derneğinin Kitap Okuma Günleri başlıyor

20 Ekim 2016 18:20

Düşün taşın derneği yapmış olduğu duyuruda şu metne yer verdi;

''Ülkemizin gündeminde kitabın daha fazla yer alması, gençlerin sadece kitaplar üzerine sohbet edebileceği platformların oluşturulması için 25 Ocak 2009 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz derneğimizin efsane etkinliği Kitap Okuma Günleri başlıyor.

Dubai’den, Edirne’ye , Almanya’dan Van’a kadar ülkemizin ve dünyanın onlarca farklı noktasında Düşün Taşın Derneği’ne gönül vermiş gençler tarafından organize edilen Kitap Okuma Günleri İstanbul’da takipçileri ile Cumartesi günü buluşuyor.

Ekip arkadaşlarımızın hazırladığı sürprizlerle dolu 101 . Kitap Okuma Günleri etkinliğimizi 22 Ekim 2016 Cumartesi günü Üsküdar Mihrimah Cafe (2) ‘de gerçekleştireceğiz.
Katılımın herkese açık olduğu ve yanınızda sadece kitabınızı getirmenizin yeterli olacağı etkinliğimiz için 12:00 -14:00 saatleri arasında bizimle birlikte kitap okumak, okuduğumuz metinlerdeki kelimelerin çağrışımları üzerine sohbet etmek ve yeni arkadaşlarla tanışmak için sizleri de aramıza davet ediyoruz.''

Düşün Taşın Derneği'nin Kitap Okuma Günleri etkinliği 22 Ekim 2016 Cumartesi Saat: 12:00-14:00 'te başlıyor.

 

Etiketler: Düşün Taşın Derneği


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