Diğer
Kategoriler

Dut ve incir ağacının 20 yıllık aşkı

Manisa’da 90 yıllık bir dut ağacının içinde 20 yıl önce filizlenip gövde içinde ilerleyerek bütün ağacı saran incir ağacı görenleri şaşırtıyor. Dut ağacının içinden çıkan incir ağacı ‘Ocağıma incir ağacı diktin’ atasözünü akıllara getirdi.

Dut ve incir ağacının 20 yıllık aşkı

11 Kasım 2017 17:23

Güçlü kökleri ve önüne çıkanı parçalamasıyla bilinen incir ağacı için kullanılan ‘Ocağıma incir ağacı diktin’ atasözü Manisa’da gerçek oldu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesindeki tarihi Cumhuriyet Hamamının önündeki iki ağacın sarmaş dolaş hali görenleri şaşırtıyor. 20 yıl önce pazarda çalışırken sürekli kullandığı yol güzergahındaki dut ağacının içinde bir filiz gören Muhittin Vural isimli esnaf tarafından koruma altına alınan ve büyüdükçe dut ağacının içine doğru yanaştırılan incir fidanı bugün dut ağacının gövdesinin içinden geçerek yukarı doğru birbirlerine tutunarak görsel bir şölen sunuyor. 20 yıldır birbirlerine tutunarak ayakta kalan iki ağacın bu birlikteliğini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İki ağacın bugün sarmaş dolaş olmasının mimarı olan çarşı esnafı Muhittin Vural, “Ağacın gövdesinden çıkmıştı ufacıktı. Buradaki dükkanımı açmadan önce pazarcılık yapıyordum. Yolum burasıydı sürekli buradan gelip gidiyordum. Ağaç çıktı dışarıya doğru ben içeri aldım, o çıktı içeri aldım. Çocuklar koparmasın diye önüne koruma amaçlı kapattım. Sonra ağacın içinde büyüye büyüye yukarıda ayrıldı büyüdü gitti. Dut ağacının içinden çıkan incir ağacı 20 yıllık. Dut ağacı ise en az 80-90 yıllık. İncir ağacı meyve veriyor ama erkek meyve veriyor” diyerek incir ağacının yabani meyve verdiğini ve ağaçlara gözü gibi baktığını anlattı. 

Sadık Cangel - Önder Aydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç