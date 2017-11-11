Dut ve incir ağacının 20 yıllık aşkı

Güçlü kökleri ve önüne çıkanı parçalamasıyla bilinen incir ağacı için kullanılan ‘Ocağıma incir ağacı diktin’ atasözü Manisa’da gerçek oldu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesindeki tarihi Cumhuriyet Hamamının önündeki iki ağacın sarmaş dolaş hali görenleri şaşırtıyor. 20 yıl önce pazarda çalışırken sürekli kullandığı yol güzergahındaki dut ağacının içinde bir filiz gören Muhittin Vural isimli esnaf tarafından koruma altına alınan ve büyüdükçe dut ağacının içine doğru yanaştırılan incir fidanı bugün dut ağacının gövdesinin içinden geçerek yukarı doğru birbirlerine tutunarak görsel bir şölen sunuyor. 20 yıldır birbirlerine tutunarak ayakta kalan iki ağacın bu birlikteliğini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İki ağacın bugün sarmaş dolaş olmasının mimarı olan çarşı esnafı Muhittin Vural, “Ağacın gövdesinden çıkmıştı ufacıktı. Buradaki dükkanımı açmadan önce pazarcılık yapıyordum. Yolum burasıydı sürekli buradan gelip gidiyordum. Ağaç çıktı dışarıya doğru ben içeri aldım, o çıktı içeri aldım. Çocuklar koparmasın diye önüne koruma amaçlı kapattım. Sonra ağacın içinde büyüye büyüye yukarıda ayrıldı büyüdü gitti. Dut ağacının içinden çıkan incir ağacı 20 yıllık. Dut ağacı ise en az 80-90 yıllık. İncir ağacı meyve veriyor ama erkek meyve veriyor” diyerek incir ağacının yabani meyve verdiğini ve ağaçlara gözü gibi baktığını anlattı.

Sadık Cangel - Önder Aydın