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Duterte, ASEAN Zirvesi’nde konuştu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi’nin ilk gününde 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına seslendi.

Duterte, ASEAN Zirvesinde konuştu

13 Kasım 2017 12:52

ASEAN 2018 Dönem Başkanı Rodrigo Duterte, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi’nin ilk gününde 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına seslendi. Birliğin dünya ülkeleri ile ilişkilerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Rodrigo Duterte, "ASEAN üyeleri olarak, tarih, değerler ve özlemlerle birleştirilmiş bir ASEAN topluluğu kurmak konusunda kararlıyız. Eşsizliği ve çeşitliliği kucaklayan, ekonomik entegrasyonu güçlendiren ve ortak bir kimlik inşa ederek, ASEAN toplumlarının gelişmelerine, uyum sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Duterte yaptığı konuşmada, Marawi şehrinde 5 ay süren terörist kuşatmasının sonuçlarını vurguladı, çatışmalar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kalan Filipinlilere başka ülkeler tarafından yapılan yardımlardan dolayı ve karada savaşan askerlere verilen destek için teşekkür etti.

Filipinler Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni boyunca ASEAN üyeleri ve diyalog ortaklarını iyi dileklerle karşılayan Duterte, iki günlük lider toplantılarında terörle mücadele konusunun vurgulandığı ve tartışmalar için ciddi bir zemin hazırladığı için özür diledi.

Duterte, dünya liderlerinin bölgesel ve uluslararası öneme sahip konularda tartışabilmek için önemli bir 2 günlük fırsata sahip olduklarını vurguladı. Duterte, "Örneğin, terörizm ve şiddet içeren aşırılık bölgemizin barış, istikrar ve güvenliğini tehlikeye atıyor, çünkü bu tehditler sınır tanımıyor. Korsanlık ve silahlı soygunlar hem bölgesel hem de küresel ticaretin istikrarını bozuyor. Yasadışı uyuşturucu ticareti toplumlarımızın dokusunu tehlikeye atmaya devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

Duterte, "Ekonomilerimizin refahı için geleneksel olmayan güvenlik sorunları kurumlarımızın bütünlüğü, ve daha da önemlisi halkımızın güvenliği ASEAN Zirvesi gündemindeki konulardan sadece birkaçı. Bunun yanında halk sağlığı, kadınlar ve gençler, terörizm, kaçakçılık, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, kıyı ve deniz çevresi ve ekonomik yenilikleri etkileyen faktörler de var" dedi. Zirve, 14 Kasım Salı gününe kadar sürecek.

Etiketler: ASEAN, Duterte, Filipinler

 

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