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Duterte, ASEAN Zirvesi’nde Trump ile görüştü

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, başkent Manila’da gerçekleşen ASEAN Zirvesi’nde görüştü.

Duterte, ASEAN Zirvesinde Trump ile görüştü

13 Kasım 2017 13:51

Filipinler Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin başkent Manila’da gerçekleştirilen ASEAN Zirvesi’ne katılmak üzere Filipinler’e gelen ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Roque, iki liderin görüşmesinde Duterte'nin uyuşturucu ile olan mücadelesinde iddia edilen insan hakları ihlalleri ve yargısız infaz konularının görüşülmediğini bildirdi. Roque, Duterte ve Trump görüşmesinde iki ülke arasındaki dostluk bağları ve ittifak teyit edildiğini belirtti. Roque, sadece Duterte'nin yasadışı uyuşturucuya karşı yürüttüğü kampanyadan bahsettiğini, uyuşturucu maddelerin kötü etkilerini ve ülkesindeki uyuşturucu tehdidini yenme konusundaki kararlılığını anlattığını söyledi. Roque, Trump'ın ise sadece dinlediğini ve başıyla Başkan Duterte'yi onayladığını bildirdi. Roque, "Başkan Duterte ve ABD Başkanı Donald Trump ile sıcak ve samimi bir görüşme yaptı. Görüşme 40 dakikadan fazla sürdü. Duterte, Trump ile Filipinlerdeki uyuşturucu tehdidini konuştu. ABD Başkanı Trump, Filipinler'deki uyuşturucu durumunu anlamış görünüyordu" dedi.

Roque, görüşmenin Duterte'nin Marawi şehrindeki Maute isyanı ile uğraşırken sağladığı yardım için ABD'ye şükranlarını sunma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi. Roque, Trump'ın Filipinlerle olan bağlarını tazelediğini, Duterte yönetimiyle her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını belirttiğini ifade etti. Roque, Duterte'nin ABD Eski Başkanı Barrack Obama'nın yasadışı uyuşturucuya karşı yönettiği kampanyayı eleştirdiği için kendisine karşı sert bir tavır takındığını belirtti.

Duterte, Trump'tan ayrı olarak, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile bu akşam görüşecek. 

Jo Reyes

Etiketler: Donald Trump, Rodrigo Duterte

 

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