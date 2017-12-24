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Duterte gözyaşlarını tutamadı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesine ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Duterte gözyaşlarını tutamadı

24 Aralık 2017 11:42

Filipinler son günlerde felaketlerle boğuşuyor. Ülke, tropikal fırtınanın ardından Davao kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangınla sarsıldı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesini ziyaret etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelen Duterte’ye aynı zamanda kızı olan Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, Duterte’nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte de eşlik etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşen Duterte, gözyaşlarına engel olamadı.

Duterte’nin ziyaretinin planlı olmadığını söyleyen Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, ailelere gerekli yardımın sağlanacağını dile getirdi.

Jo Reyes

Etiketler: Duterte

 

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