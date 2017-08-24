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Duterte kaskını taktı, çatışma bölgesine gitti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kaskını takıp çatışmaların yaşandığı Marawi kentine gitti.

Duterte kaskını taktı, çatışma bölgesine gitti

24 Ağustos 2017 15:12

Filipinler’in Marawi kenti güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ’a bağlı örgütler arasında çıkan şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Duterte, kaskını takıp çatışmaların yaşandığı Marawi’ye gitti. Bölgedeki durumu kontrol eden Duterte, askerlerle konuşarak moral sağladı. Duterte, çatışmaların başladığı 23 Mayıs’tan bu yana Marawi’yi üçüncü kez ziyaret etmiş oldu.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 595 militanın öldürüldüğü, 129 askerin de hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, bu sürede bin 728 sivili kurtarırken, 45 sivil de teröristler tarafından öldürüldü.

Jo Reyes
 

Etiketler: Filipinler, Marawi


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