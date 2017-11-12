Duterte ve Trump, aile fotoğrafında yan yana

Filipinler’in başkenti Manila, bu yıl 31’incisi düzenlenen Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirve 10 üye ülke ve 11 partner ülkenin liderlerini bir araya getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Keqiang, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalan Nobel ödüllü Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi’nin de katılacağı zirve 14 Kasım’a kadar sürecek. Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri, Güney Çin Denizi’ndeki iddialar, bölgesel ticari anlaşmalar ve terörle mücadele konularını görüşecek olan liderler toplantı öncesi gala yemeğinde bir araya geldi.

Liderleri tek tek karşılayan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Duterte, fotoğrafta görüşmeleri merakla beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana poz verdi. Liderler fotoğraf çekiminin ardından gala yemeğine geçti.

Görsel bir şölen eşliğinde Şef Jessie Sincioco tarafından hazırlanan gecede liderlere Filipinler’e özgü yemekler sunuldu. Duterte’nin yemekte de Donald Trump’ın yanına oturması dikkat çekti. Gala yemeğinde açılış konuşmasını yapan Duterte, Trump’a özel olarak teşekkür etti. Duterte, 31’inci ASEAN Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, ASEAN ülkelerinin kaydettiği gelişmeye tanık olduklarını sözlerine ekledi.