Olay, Maksem Caddesi'nde meydana geldi. Evinin belli bölgelerine güvenlik kamerası yerleştiren Kenan Sertalp'ın ekranına yansıyan görüntü, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Tatil dönüşü evinin duvarında, “Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki...” şeklinde yazıyı gören Sertalp, güvenlik kameralarını izledi. Bir genç kızın ezberinde olmayan bu cümleyi sprey boya ile duvara yazmaya çalıştığını, cümlenin sonunda spreyin bitmesiyle uzaklaştığını gördü. Bunun üzerine Sertalp, cümlenin sonunu merak ederek, görüntüyü ve yazıyı sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, takipçilerinden yazıyı tamamlamalarını istedi.

Tıklanma rekoru kıran paylaşımla cümlenin sonunu öğrendiğini belirten Kenan Sertalp, “Cümlenin tamamı, 'Aldanma gidene, / Sevip terk edene. / Hayat iki kelime: / Hoş geldin-güle güle!' imiş. Gençler kendilerini böyle ifade etmekten hoşlanıyorlar. İstanbul ve İzmir’de, Avrupa’da graffiti diye bir sanat dalı var. Yazılan şeyleri bir sanat şeklinde duvara yazıyorlar. Bursa’da da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Keşke buraya yazılan yazı da bir sanat şeklinde yazılsaydı" dedi.

Ev sahiplerini mağdur etmemek gerektiğini ifade eden Kenan Sertarlp, "Ama buradan sevgilisine aşk mektubu yazmak doğrusu beni şaşırttı. Ev sahiplerini de düşünmek lazım. Estetik olmayan bir şeklin ev duvarına yazılması ve burada sürekli kalması herkesi rahatsız eder. Ama bu genç kızımız duygularına hakim olamamış. Ezberleyemediği cümleyi telefona bakarak yazmaya çalışmış. Belki sprey boyası bitti. Ama sağolsun facebookta bu fenomen hale geldi ve pek çok insan yorum yaptı. Onlardan kalan yeri öğrendik. İngiltere’sinden Amerika’sına kadar pek çok dostumuz yazının devamını merak etmiş. Genç kızdan çok yazının devamını merak edenler oldu. Ama yazının devamını bir arkadaşımız yazdı ve merak giderildi. Fakat netice itibariyle bizim duvar da kirlendi. Boyatmak zorundayım, lakin yeniden yazılmayacağının garantisi yok. Çünkü gündüz vakti kameraları görerek bunu yapanlar yine yazı yazabilir” şeklinde konuştu.

Görüntülerdeki kimliği belirsiz genç kıza seslenene Sertalp, “Umarım genç kızımız toplumda hoş karşılanmayan şeyler yapmaz. Buradan hanım kızımıza çağrıda bulunuyorum: Bir genç kız olarak ev sahibini rahatsız eden şeylerin kendisini de rahatsız etmesini isterim. Bir daha yapmasın. Tabii gelip burayı eski haline çevirirse bizi daha memnun eder” diye konuştu.