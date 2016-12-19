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Duvarı çöken evin mutfağı ve salonu açıkta kaldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir inşaatın temel çalışmaları nedeniyle yan duvarı çöken iki katlı binada meydana gelen hasar günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıktı. Ev sahipleri uyuduğu sırada duvarın büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu mutfak ve salon kısmı açıkta kaldı.

Duvarı çöken evin mutfağı ve salonu açıkta kaldı

19 Aralık 2016 12:44

Olay, sabaha karşı saat 04.50 civarında Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi 107 kapı numaralı evde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta evin yan tarafındaki eski ev yıkılarak, yeni evin inşaatının temel atma çalışmalarına başlanması ile birlikte çevrede bulunan evlerde hasar oluşmaya başladı. Bir haftadır tedirgin olan ev sahipleri bu sabah büyük bir gürültü ile evin duvarının çöktüğüne tanıklık etti. Binanın mutfak duvarının komple çöktüğü, herhangi bir yaralanmanın olmadığı evde, beyaz eşyalar başta olmak üzere birçok eşyanın hasar gördüğü tespit edildi.
Evin sahibi Sabahat Kiriz, “Yan binada kazı başladığında bir hasar yaşadık, polisleri çağırdık anlaşma yoluna gidildi ve zararın karşılanacağını söylediler. Evi yapacak olan müteahhit hiçbir zaman gelmedi. Mimar var o ilgileniyor bizimle. Ama bu durumda olunca kimseye güvenimiz kalmadı. 8 yıllık gelinim yeni buraya taşınmıştı, evi de mükemmel yaptırdılar, dünya kadar masraf ettiler, mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı.
Bir diğer evin sahibi olan Muharrem Ulukavak, “Karda kaldık, sabaha karşı yıkıldı ve içeride hayvan da vardı. Karda kışta sokakta kaldık” dedi. İnşaat başladığından beri rahat oturamadıklarının altını çizen Ulukavak, tedirginlik yaşadıklarını söyleyerek bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 3 katlı binada yaşanan hasar da ortaya çıktı. Temele bitişik yan duvarının tamamına yakın kısmı yıkılan evin 2. katındaki dairenin mutfak ve salon kısmı dışarıda kaldı. Evdeki eşyalar dışarıdan görülürken polis yeniden çökme ve hırsızlık riskine karşı evi tahliye edip etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.

Ev sahiplerinden Belkıs Yılmaz ise evin duvarının yapılan inşaat nedeniyle 2. kez çöktüğünü daha önce yıkılan duvarı müteahhit firmanın alçıpan ile kapayıp daha sonra yapacağız dediklerini ancak duvarın tekrar çöktüğünü ve mağdur olduklarını belirtti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Yılmaz "Gerekli yerlere müracaat edeceğiz"dedi.

Samet Doğru
 


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