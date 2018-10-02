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Duvarı delip kuyumcuyu soydular!

Duvarı delip kuyumcuyu soydular!
Duvarı delip kuyumcuyu soydular!

İzmir'de apartmandaki boş daireye girerek, kuyumcunun duvarını delen hırsızlar 300 bin TL değerinde altın ve para çalarak kayıplara karıştı.

Duvarı delip kuyumcuyu soydular! - Tıkla İzle

Olay, Buca ilçesi Özmen Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcunun yanında bulunan apartmandaki boş daireye giren hırsızlar, duvarı delerek kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcudan 300 bin TL değerindeki altın ve para çalan hırsızlar, olay yerinde duvarı delmek için kullandıkları tüm malzemeleri de toplayarak kayıplara karıştı.

Kuyumcunun sahibi Ahmet Kızıl sabah iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hemen polisi arayarak durumu ihbar eden Ahmet Kızıl, “Boş daireden girip her şeyi almışlar. Çelik kasayı da patlatmışlar. Zararım şu anda 300 bin TL olarak görülüyor” dedi. 

Güvenlik kamera kayıtlarını da sökmüşler 

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları incelemede, güvenlik kamerası kayıtlarının da söküldüğünü belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, soygunu gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.  

Serdar Yılmaz - Sinan Yeniçeri

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