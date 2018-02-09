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Duvarın içinden cephanelik çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliğince 3 ayrı adrese yapılan operasyonda kırılan duvarın içinden çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Duvarın içinden cephanelik çıktı

09 Şubat 2018 09:07

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri silah ticareti yapıldığına dair yaptıkları çalışmalarda, Bağlar ile Kavaklı Mahallesi’nde bulunan adreslere ve takipte olan araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında KOM Grup Amirliği ekipleri, duvarların içine gizlenmiş silahlar ve mühimmatları ele geçirdi. Duvarların içine gizlenmiş silahları ele geçiren polis sevincini ekip arkadaşları ile paylaştı.

Operasyonlarda, 1 adet kaleşnikof, 4 adet av tüfeği, 4 adet kaleşnikof şarjörü, 13 adet el tipi tabanca şarjörü, bin 436 adet kaleşnikof fişeği, 292 adet tabanca mermisi, 108 adet av tüfeği fişeği, 12 adet tarihi eser olduğu belirlenen altın sikke, 1 adet define dedektörü, 2 adet mühimmat yeleği, 5 adet 7.65 el tipi tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H.K, S.B. ve E.B.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. 

Ersoy Yalçın
 

Etiketler: cephane, duvar

 

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