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Duvarlarda 'terör örgütü' temizliği

Adana polisi sık sık korsan gösteri yapılan Barbaros Mahallesi'ne yaptığı operasyonda, duvarlardaki YPG-PKK yazılarını boyalarla sildi.


20 Aralık 2016 10:36

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelere yönelik operasyonlar Barbaros Mahallesi'yle devam etti. Özel harekat, çevik kuvvet, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri zırhlı araçlarla mahalleye girdi. Uzun namlulu silahlar ile mahallenin giriş ve çıkışlarını tutan, hakim damlara çıkarak önlem alan polisler, mahallede tüm iş yeri ve sokaktaki vatandaşları tek tek aradı. 

Ekipler, mahalledeki duvarlara yazılan YPG-PKK ve YPS yazılarını da boya ile tek tek sildi. Polis kahvehaneye yaptığı baskında ise sigara içen vatandaşlara ve kahvehane sahibine para cezası uyguladı. Polis başka bir kahvehaneye yaptığı baskında ise herkesi tek tek arayıp GBT sorgusu yaptı.

Yapılan uygulamada 313 şahıs, 55 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 2 şahıstan 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, yine bir şahıstan faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca kaçak sigara satan bir şahısta 2 bin paket kaçak sigara yakalanırken, aranan 6 şahıs ve kimliksiz 2 kişi gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: bursa, terör örgütü


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