Duyarlı öğretmen, öğrencileri için pet şişeleri keserek satranç takımı yaptı

Edinilen bilgilere göre Akbük köyü ilkokulu 2. sınıf öğretmeni olan Muhittin Özdemir, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin ilgi odağı oldu. Okuldaki öğrencilerin satranç oyunu ile tanışması için çalışma başlatan Özdemir, kendi çabalarıyla satranç alanı kurdu. Okul bahçesini eliyle siyah beyaza boyayan Özdemir, daha sonra topladığı pet su şişelerini satranç ekipmanları olan Şah, Vezir, Kale ve At şeklinde keserek biçimlendirdi. Muhittin öğretmen daha sonra bunları okulun bahçesinde siya ve beyaz olacak şekilde takımlara ayırarak boyadı. İlk önce 2B sınıfındaki öğrencilerine satranç eğitimi veren Özdemir, daha sonra sınıfta ve okul içinde satranç turnuvası düzenledi.



Öte yandan öğretmen Muhittin Özdemir, yaklaşık 4 ay önce Akbük İlkokulunda Uluslararası Paylaşım Platformu Etwinning üzerinden Animate The Livings (Canlıları Canlandıralım) adlı projeye ortak olarak eğitim alanında çalışmalarına hız verdi. Muhittin öğretmen bir köy okulundan yürüttüğü proje ortaklığı ile Türkiye'den birçok il okulları ve hatta Romanya, Azerbaycan gibi ülkelerdeki okullarla da iletişim haline geçti. Özdemir'in girişimleriyle Akbük İlkokulundan ortak olduğu proje ile öğrencilerin doğaya, bitki ve hayvanlara, canlılara ilgi duymalarını, doğadaki canlıların farkına varmalarıyla ilgili çalışmalar yapıyor.Bir köy ilkokulunda biri Uluslararası proje diğeri ise Sosyal bir proje ile eğitime büyük kazanımlar veren Muhittin Öğretmenin bu başarısı için okulda ve sınıfında takdir ile karşılandı.