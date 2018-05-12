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Duyarlı vatandaş engelli vatandaşı kucağına alarak yolun karşısına geçirdi

Niğde’de yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli vatandaşı, bir başka duyarlı vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntüler şehir polis kamerasına anbean yansıdı.

Duyarlı vatandaş engelli vatandaşı kucağına alarak yolun karşısına geçirdi

12 Mayıs 2018 12:42
Duyarlı vatandaş engelli vatandaşı kucağına alarak yolun karşısına geçirdi - Tıkla İzle

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Niğde’de yaşanan bir olay, gözleri yaşarttı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde, Cumhuriyet Meydanı'nda engelinden dolayı yürümekte zorlandığı görülen ve yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşı, bir başka vatandaş kucağına alarak taşıdı. 55 saniyelik görüntünün sonunda, duyarlı vatandaş engelli vatandaşı yavaşça yere indirdi. Bastonlu olduğu görülen ve ayakta zor duran engelli vatandaşın da, kendisini taşıyan vatandaşa elini göğsüne koyarak teşekkür ettiği görüldü.

Görüntüler, "İyi insanlar iyi ki varlar" notuyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.  

Yasin Esen
 

 

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