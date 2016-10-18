Yeşilyol Caddesi’nde akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte eğlendiği kafeteryadan çıkan Lokman Akıncı isimli sürücü 03 UD 245 plakalı otomobilinin ön camında bir not gördü. “Kaportada kedi var?” notunu gören Akıncı önce bir süre şaşkınlık yaşarken, daha sonra arkadaşları ile birlikte aracın ön kaputunu açarak kediyi aramaya başladılar. Akıncı ve arkadaşları soğuk havadan dolayı kedinin sıcaklıktan dolayı motorun alt kısmına da girmiş olabileceğini düşünerek kriko ile aracı ön taraftan havaya kaldırarak altına baktılar. Yaklaşık 20 dakikalık bir uğraştan sonra aracın açık olan ön kaputunun içinden fırlayan kedinin daha sonra gözlerden kaybolduğu belirtildi. Kedinin çıktığını gören Akıncı ve arkadaşları gönül rahatlılığı ile otomobile binerek olay yerinden ayrıldılar.

Gökten Ceylan

