Edinilen bilgilere göre, D-655 karayolu kabalak rampalarında meydana gelen trafik kazasında otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Remzi D. idaresindeki Gölyaka Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonuna, yine aynı istikamette gitmekte olan İrfan T. idaresindeki otomobil, Kabalak rampalarına geldiği esnada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ile emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri her iki araç sürücüsünü ifadelerini almak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski akışına geri döndü.

Ali Yıldız

KOCAELİ