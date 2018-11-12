Düzce depreminin 19. yılında ölenler anıldı

12 Kasım 1999'da yaşanan Düzce depreminde ölenler, 19. yıl dönümünde anıldı. Saat depremin meydana geldiği 18.58'i gösterdiğinde alanı dolduranlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından bir açıklama yapan Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can, "Yeni afet orijinli planlar yapmalıyız. Planlı yapılaşmak zorundayız. Her plan tadilatı ya da plan bütünlüğünü bozacak planları canımızla öderiz, bunu unutmamalıyız. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gerek bireysel manada, gerekse toplumsal manada hazırlıklı olmak, önceden tedbir almakla mümkündür. Önceden önlem alma kültürünün gelişmesine yönelik toplumsal temelli stratejiler geliştirmek zorundayız. Deprem bilincini derin tutmak ve buna yönelik eğitimler yapmak ve insanların geçmişten ders almasını sağlayan anıt ve müze benzeri merkezler oluşturmalıyız. Depreme dayanıklı yapıların yalnızca kendi yaşadığımız binanın değil, hemen yanımızdaki binanın, içine girdiğimiz alışveriş merkezlerinin, okul ve hastanelerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemeyiz” dedi.

“Depreme dayanıklı yollar yapıyoruz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, depremi unutturmamak için kentte çeşitli eğitimler düzenlediklerini söyledi. Ay, depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yaptıklarını belirterek, “Depremin üzerinden 19 yıl geçti. Depremin izlerini şehrimizde silmeye çalışıyoruz, sağlam ve depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Ancak halkımıza depremi unutturmamaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinliklerle depremi anlatıyoruz ki depremi öğrensinler diye çalışıyoruz. Düzce'de depremin yaraları sarıldı. Kentsel dönüşümler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hatta depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yapmaya başladık. Şimdiki yollarımız, köprülerimiz, kavşaklarımız dahil deprem teknolojisine uygun yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler Anıtpark'ta düzenlenen törenle sona erdi.

Ali Yıldız

