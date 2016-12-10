Diğer
Kategoriler

Düzce Polisinden Huzur operasyonu

Düzce il emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından kentte Huzur Türkiye Uygulamasında kapsamında 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirilirken araması bulunan 4 kişi yakalandı.


10 Aralık 2016 09:51

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Huzur Türkiye Uygulaması adı altında Düzce’de polis ekipleri yol uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Düzce İl emniyet Müdürlüğünü bağlı il genelinde 190 polisle yapılan uygulamada bin 319 şahsın sorgulandı aranması yakalaması bulunan 4 şahıs yakalandı.
Umuma açık 80 iş yeri kontrol edilirken sigara içirmekten 2 iş erine idari işlem yapıldığı bildirildi. 18 yaşından küçük şahıs bulunduran ve dernekte alkol kullandıran 1 derneğe idari işlem uygulandı. Ayrıca 1 adet 9 mm silah ve bu silaha ait 7 adet mermi, 1 adet Kuru sıkı tabanca 60 adet mermi ele geçirildi.
Trafik uygulaması kapsamında ise 234 araç kontrol edilirken 15 araca ceza yazıldı, 7 araç trafikten men edildi toplam 12 bin 286 TL para cezası kesildi.

Yetkililer uygulamaların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce polisi, huzur operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç