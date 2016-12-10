Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Huzur Türkiye Uygulaması adı altında Düzce’de polis ekipleri yol uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Düzce İl emniyet Müdürlüğünü bağlı il genelinde 190 polisle yapılan uygulamada bin 319 şahsın sorgulandı aranması yakalaması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Umuma açık 80 iş yeri kontrol edilirken sigara içirmekten 2 iş erine idari işlem yapıldığı bildirildi. 18 yaşından küçük şahıs bulunduran ve dernekte alkol kullandıran 1 derneğe idari işlem uygulandı. Ayrıca 1 adet 9 mm silah ve bu silaha ait 7 adet mermi, 1 adet Kuru sıkı tabanca 60 adet mermi ele geçirildi.

Trafik uygulaması kapsamında ise 234 araç kontrol edilirken 15 araca ceza yazıldı, 7 araç trafikten men edildi toplam 12 bin 286 TL para cezası kesildi.

Yetkililer uygulamaların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Ali Yıldız