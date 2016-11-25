Düzce’de turizme yatırımların artması ve turizmin daha hızlı gelişmesi adına hazırlanan 'Modern Uygulamalar ve Yenilikçi Yöntemler ile Düzce Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Gölormanı Köyü’nde bulunan Taç Tarım Çiftliğinde düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Aydın, Düzce İl Turizm Müdürü Özcan Budak ve projenin teknik sorumlusu Serkan Yılmaz ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ”Düzce doğa, deniz ve alternatif spor aktiviteleri ile tarih turizmi için saklı bir cennet gibi. Biz bu potansiyeli yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak için çabalıyoruz. Tabii artık ülkemizde yeni bir turizm anlayışı var. Doğal ürünlere son zamanlarda çok fazla rağbet gösteriliyor. Düzce gerek teknolojik ekipmanlar gerekse doğal şartların da oldukça verimli olduğu bir yer. Büyükşehirlere yakın olmasının da doğal ürünlere ulaşılabilirlik açısından tercih sebebi haline geliyor. Bu açıdan bu projeyi hazırlayarak uygulamaya koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Düzce her anlamda her alanda yapılan yatırımları hak ediyor. Düzce’nin geleceğini bu eksende yeniden oluşturmak için biz de elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Tuncay Türkgülü