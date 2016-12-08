Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 100 dolar bozdurana iki, 500 dolar bozdurana ise beş ekmek bedava. Yine ilçede 500 dolar bozdurana vesikalık fotoğraf ücretsiz.

Düzce’de birçok esnaf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısına büyük destek veriyor. Akçakoca’da ekmek fırını işleten esnaf İsmail Küçük, kampanyada destek verdiklerini belirterek, "100 dolar bozdurana iki ekmek, 500 dolar bozdurana ise beş ekmek kampanyası büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımız banka makbuzlarını gösteriyorlar ekmeklerini alıyorlar. Bir nebze de olsa ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak bizi sevindiriyor’’ dedi.

Fotoğraf stüdyosu sahibi Esnaf Coşkun Yemenici ise 500 dolarını bozana vesikalık fotoğrafı bedava çekiyor. Kampanyaya ilgi olduğunu işaret eden Yemenici ’’Dolarlarını bozduran vatandaşlarımıza biz de yardımcı olalım ve Türk lirasına destek verelim diye bu kampanyada yer aldık. Sabahtan beri 10-15 kişi dolarlarını bozdurmuş olarak geldi. Biz de söz verdiğimiz gibi, kendilerinin bedava vesikalık fotoğraflarını çektirdik. Maksadımız burada Türk lirasının değerinin daha iyi anlaşılması ve alış verişlerimizin Türk lirası ile yapılmasının sağlanması” diye konuştu.

İlçede uzun yıllar kuyumculuk yapan ve döviz alıp satan Ceyhun Yemenici’de kampanya vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra halkta büyük bir ilgi var. Yanında 10 dolar olan bile getirip Türk lirasına çeviriyor. Daha önce bin dolar, bin 500 dolar civarında işlem yaptırıyorduk. Bugünlerde 10-15 bin dolar düzeyinde işlem yapıyoruz" şeklindi konuştu.

Kampanyaya ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE