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Düzce’de 64 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı merkez ve ilçelerde 64 köyün ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Düzcede 64 köy yolu ulaşıma kapandı

21 Aralık 2016 10:49

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce’de de etkili olmaya devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle il genelinde 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdareye ait araçlar kar yağışı sebebiyle il genelinde ulaşıma kapanan 64 köy yolunun açılması için çalışma başlattı.

Düzce Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saat 09.00 itibariyle Merkez’de 18, Akçakoca’da 3, Cumayeri’nde 10, Çilimli’de 6, Gümüşova’da 2, Kaynaşlı’da 5, Yığılca’da 21 köy yolunun kapalı olduğunu Gölyaka’da ise kapanan köy yolu bulunmadığını bildirdi. Karla mücadelede il genelinde toplam 40 ekibin çalışmasının sürdürdüğü belirtildi. 


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