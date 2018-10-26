Düzce'de çıkan yangında alevler gökyüzüne ulaştı

Yangın, gece saatlerinde Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çilimli ilçesi Ulucami Paşalar Sokak'ta bulunan Kerim Özdemir'e ait evin hemen yanında bulunan kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından da ahşap olan kazan dairesi ve depo alevlerin arasında kaldı. Alevlere müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri alevlerle baş edemeyince Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiler. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ahşap kazan dairesi ve deponun yanında Kerim Özdemir'e ait ev de olunca yangının büyümemesi için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. İki belediyenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler gökyüzüne yükseldi. Ayrıca elektrik trafosu da patladı. Cep telefonuna yansıyan o anlarda mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesini yerinde inceleyen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, vatandaşlardan yangın hakkında bilgi alarak, “Yangın çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Arkadaşlar çalışma yapıyor. Ancak ailenin mağduriyetini de yapılacak hasar tespitinden sonra belediye olarak biz gidereceğiz” dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kazan dairesi ve depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.