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Düzce’de feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzce Düzce D-655 Karayolunda gübre yüklü traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzcede feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12 Kasım 2016 22:52

Kaza, Düzce D-655 karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Hasan Kara idaresinde ki 81 EC 640 plakalı hafif ticari araç aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Ak idaresindeki 19 AT 705 plakalı gübre yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç traktörün altına girdi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Hasan Kara olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Selver Öztürk ve Havva Kara ise yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ali Yıldız

Etiketler: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, düzce, feci kaza


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