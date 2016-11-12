Kaza, Düzce D-655 karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Hasan Kara idaresinde ki 81 EC 640 plakalı hafif ticari araç aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Ak idaresindeki 19 AT 705 plakalı gübre yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç traktörün altına girdi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Hasan Kara olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Selver Öztürk ve Havva Kara ise yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Yıldız