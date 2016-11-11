Kaza TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Siirt’ten İstanbul’a gitmekte olan Rıdvan Erol idaresindeki 50 DK 539 plakalı yolcu otobüsü dilenme tesisinden çıkıp TEM otoyoluna giriş yaptığı sırada yol kenarında arıza şeridinde park halinde bulunan Zafer Güngör idaresindeki 38 YC 381 plakalı tuğla yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otobüsün ön kısmında oturan bir yolcu ile şoför sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri önce yaralı yolcuyu daha sonra şoför Rıdvan Erol’u çıkardı. Erol olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldız



