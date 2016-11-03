Kaza, Düzce Akçakoca D-655 karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan İsmail Pınar idaresindeki 34 EA 1808 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Şeref Ali D. idaresindeki 81 KD 9365 plakalı otomobille çarpıştı. İsmail Pınar idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerek durdu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri kazazedelere müdahale etti.

İsmail Pınar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Şeref Ali D. ile yanında bulunan Alim T. ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, İsmail Pınar’ın cesedi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile açıldı.



Ali Yıldız

DÜZCE