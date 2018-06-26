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Düzce’de fırtına ve yağış bir anda bastırdı, ortalık savaş alanına döndü

Düzce’de bir anda bastıran yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına döndürdü. Caddeler sular altında kalırken, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Düzcede fırtına ve yağış bir anda bastırdı, ortalık savaş alanına döndü

26 Haziran 2018 20:43

Düzce’de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Meteoroloji Müdürlüğünün fırtına ve dolu yağacak uyarısının ardından kentte sürücüler araçlarını kapalı otoparka çekmek için büyük çaba sarf etti. Kapalı otoparklara giremeyen birçok vatandaş ise araçlarını battaniye ve brandalarla kapatarak korumaya çalıştı.

Yağış fırtına ile vurdu

Kentte bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle ise çok sayıda ağaç, tabelalar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Düzce’nin yüksek kesimlerinde ise dolu yağdığı gözlendi. Şehirde fırtına nedeniyle enerji kesintisi de yaşanıyor. 

Ali Yıldız
 

 

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