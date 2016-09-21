Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum çatıları uçurdu. Gece saatlerinden itibaren ilçenin büyük bölümüne elektrik verilemedi. Deniz kıyısında bulunan bir tesisin çatısından kopan parçalar Orhan Demirdöven'e isabetti etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kopan çatı parçalarından yaralanan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi de Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı. Orhan Demirdöven'in Düzce Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaşanan fırtına ve hortum sebebiyle Akçakoca Ceneviz Kalesinde bir çift ağaçların devrilmesi sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çift Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Yeni mahalle ve Doğancılar mahallesinde bir çok evin çatısı uçtu, bacaları yıkıldı. Elektrik direklerinin yıkılmasından dolayı ilçeye sabaha kadar elektrik verilemedi.

Tuncay Türkgülü

