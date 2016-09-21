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Düzce'de hortum çatıları uçurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece yarısından sonra etkisini gösteren fırtına ve hortum nedeniyle 30’un üzerinde evin çatısı uçtu, onlarca evi su bastı.


21 Eylül 2016 12:58

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Afet İşleri yetkilileri hasar tespit çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yapılan tespitlerde bir çok mahallerde hortum afeti nedeniyle 30’un üzerinde çatının uçması ve su baskınlarının olduğunu söyledi. Başkan Yemenici, Afet İşleri tarafından hasar tespit çalışmaları konusunda vatandaşların bizzat Belediye ve Kaymakamlığa müracaat etmelerini belirterek, ’’Hortum şiddetli bir şekilde bir bölgede etkili oldu. Zarar büyük, su baskınları konusunda tedbirleri alıyoruz. Ancak vatandaşlar da bu konuda duyarlı olmalılar. Hortum olayında bir ağır yaralımız var, o da hastanede tedavi altında" diye konuştu.

Başkan Yemenici, şehrin bir kısmına halen elektrik verilemediğini ancak çalışmaların sürdüğünü de belirtti. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düzce, hortum


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