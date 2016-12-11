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Düzce'de ikisi hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Düzce’de son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile esnafı zor durumda bırakan ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzcede ikisi hırsızlık şüphelisi tutuklandı

11 Aralık 2016 10:08

 Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda kentte çeşitli hırsızlık suçuna karışan 3 kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, Çay mahallesi Aydınpınar caddesi faaliyet gösteren büfenin alarmını ve güvenlik kameralarını iptal etmelerinin ardından pencere önündeki demir korkulukları kırarak iş yerine giren maskeli ve kapşonlu 3 kişinin yakalanması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık bürosu ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptıkları çalışma ile hırsızların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonla Ö. Ö, E. H. ve M. H. isimli şahısları kıskavrak yakaladı.

Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramada ise zanlıların çaldıkları elektronik eşya, alkol, sigara, oto teybi gibi malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlıların hırsızlıkta kullandıkları aletler de yakalandı. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında, şahısların son zamanlarda kentte 2 otomobil çaldığı ve yeşil renkteki otomobili kırmızıya boyadıkları belirlendi. Emniyette yapılan sorgularının ardından 3 kişi çıkartıldıkları Düzce Adliyesi’nde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemede ise şüphelilerden Ö.Ö., E.H. tutuklanırken M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Ali Osman Çatana
DÜZCE 

Etiketler: düzce, hırsız


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