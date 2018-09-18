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Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce’de bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda seyreden İbrahim B. idaresindeki 81 EJ 111 plakalı kamyonete bulvara hızlı ve kontrolsüz girdiği iddia edilen Batuhan B.'nin kullandığı 34 KV 0275 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, kazada otomobilde bulunan Melisa Ö. ve Melih Ö. ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim B. ile Ayhan K. ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Selçuk Akyol

 

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