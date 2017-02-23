Alınan bilgilere göre Kaza D-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Sakarya istikametini gitmekte olan F. Y. idaresindeki kargo kamyonuna yine aynı istikamette seyreden Yasin Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın direksiyonunda sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Yasin Yıldırım kurtarılamadı. Yıldırım’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzce Atatürk Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ali Yıldız